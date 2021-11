Durante a noite desse domingo, 7, policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar prenderam uma mulher pelo crime de homicídio, cometido no município de Tobias Barreto, na região Centro-Sul do estado. A vítima teve o pescoço perfurado por uma garrafa de vidro, não resistiu e foi a óbito.

Segundo apurações dos policiais militares, junto às testemunhas, a mulher estava em um bar localizado no Povoado Montes Claros, na zona rural do município, quando foi agredida por um homem. Neste momento, ela revidou as agressões, perfurando o pescoço da vítima com uma garrafa de cerveja. O homem foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu ao ferimento e foi a óbito na madrugada desta segunda-feira, 8.

A autora foi ferida durante um princípio de linchamento realizado por populares revoltados com o cometimento do crime. Contudo, a equipe policial interveio e prendeu a mulher, que foi encaminhada à delegacia para as providências legais.

Fonte: Ascom P