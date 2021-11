Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificaram e cumpriram mandado de prisão contra um indivíduo, por tentativa de homicídio qualificado, que vitimou Yuri Gabriel Silva Rocha, 29 anos. O crime foi praticado em 22 de novembro de 2020, no Conjunto Marcos Freire II, município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as investigações, no momento do crime, a vítima transitava em via pública, conduzindo sua bicicleta em direção à sua residência após uma partida de futebol, momento em que o acusado se aproximou em uma motocicleta efetuando vários disparos de arma de fogo.

Yuri Gabriel foi atingido no braço, intestino e pulmão e, ainda assim, conseguiu fugir do local, sendo socorrido por populares e encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), onde passou vários dias internado. As investigações apontam que o suspeito tentou contra a vida da vítima devido a uma discussão banal durante jogo de futebol.

O mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro foi cumprido junto ao estabelecimento prisional do estado, onde o acusado já se encontrava detido pela prática de roubo cometido na cidade de Aracaju.