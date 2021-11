O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu as investigações relacionadas à morte de Tainá Cristina dos Santos, 25 anos. Ela foi vítima do homicídio que ocorreu na noite de 27 de novembro de 2020, no loteamento Pau Ferro, no bairro Cidade Nova, em Aracaju. A vítima foi atraída ao local do crime e morta com disparos de arma de fogo. Um dos autores do crime foi identificado como Daniel Lucindo dos Santos Tobias, que teve o mandado de prisão cumprido nessa segunda-feira (8), no Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf), onde já se encontrava preso.

De acordo com as investigações, na noite do crime, a vítima estava conversando com dois homens, os quais, sem oferecer nenhuma chance de defesa, passaram a atirar na vítima, que sequer teve tempo de fugir da investida criminosa. Após o procedimento investigativo, que contou com o auxílio da Divisão de Inteligência (Dipol), foi possível confirmar que um dos autores do crime havia sido Daniel Lucindo.

As investigações revelaram que Daniel praticou o crime por acreditar que Tainá Cristina teria tido participação na morte de um parceiro de crime dele. O investigado acreditava que a vítima teria sido a responsável por ser a informante da localização de um homem conhecido como “Pimentão”, morto em outubro de 2020, no bairro Santos Dumont. Na data da morte de “Pimentão”, Daniel estava preso e foi solto em 17 de novembro de 2020.

Dez dias depois de solto, conforme o apurado nas investigações, Daniel executou Tainá. Já no dia 9 de dezembro de 2020, ele foi preso em flagrante pela prática de roubo de carro em Nossa Senhora do Socorro. As investigações sobre a morte de Tainá continuaram e Daniel foi identificado como um dos autores do crime. Daniel Lucindo dos Santos Tobias já estava custodiado e teve o mandado de prisão cumprido no Compajaf.