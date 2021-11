A Polícia Civil esclareceu, nesta sexta-feira (19), mais um caso de abandono de animais em Lagarto. A Delegacia Regional do município identificou que três gatos tinham sido abandonados na praça do Forródromo, no município lagartense, no dia 27 de outubro. Os animais foram resgatados e estão vivos.

De acordo com o delegado Felipe Kleber, as investigações chegaram à identificação do autor do abandono dos gatos. “Identificamos, através de informações repassadas no município, o suposto autor do fato, que, acompanhado de sua advogada, confessou a prática delitiva”, detalhou.

A Polícia Civil reforça que o abandono de animais é uma prática delitiva e pede que informações e denúncias sobre maus-tratos contra eles sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.