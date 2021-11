Equipes da Delegacia-Geral identificaram, nessa quarta-feira (17), um homem suspeito de praticar o crime de estelionato no centro de Aracaju, apontado como Bruno Max da Silva Xavier, 24 anos. Os crimes teriam acontecido na semana passada. No mesmo dia, as equipes conseguiram recuperar uma televisão, um celular e uma corrente, a partir das informações que o investigado repassou à Polícia Civil.

De acordo com a coordenadora das delegacias da capital (Copcal), Rosana Freitas, o homem escolhia as vítimas através de sites de venda na internet, marcava um encontro para efetuar a compra e forjava o depósito do valor por meio do golpe do “envelope vazio”.

“Após o levantamento de informações, conseguimos identificar uma pessoa que estava no Centro aplicando o golpe do envelope vazio. Verificou-se que essa pessoa fazia anúncios em sites de vendas e identificava possíveis vendedores de produtos, mantinha contato com eles, marcava um encontro e forjava um depósito. Com o comprovante, obtia o produto e posteriormente revendia”, detalhou.

A delegada Rosana Freitas também ressaltou que duas vítimas foram identificadas e reconheceram o infrator, “que responderá processo pelos crimes praticados e terá um inquérito policial instaurado por meio de portaria, considerando que a situação não foi de flagrante”, acrescentou a coordenadora das delegacias da capital.

Segundo as investigações policiais, o homem identificado como Bruno já foi preso anteriormente por tentativa de homicídio. A Polícia Civil solicita que possíveis vítimas entrem em contato com o Disque-Denúncia (181), cujo sigilo é garantido, ou que procurem uma delegacia para o registro da ocorrência.