No fim da tarde de quarta-feira (10), policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Delegacia Regional de Tobias Barreto, Delegacia Regional de Lagarto e 11º Batalhão de Polícia Militar de Tobias Barreto, prenderam em flagrante Sydney Vieira de Souza e Silva (44) pelo crime de estelionato em diversos estabelecimentos comerciais de Sergipe. A prisão ocorreu na cidade de Aracaju.

O suspeito é natural de Recife-PE e utilizava um automóvel alugado para se deslocar por diversos municípios de Sergipe, aplicando golpes em estabelecimentos comerciais que realizam a distribuição de bebidas. Dessa forma, adquiria grandes quantidades de cerveja e simulava a realização do pagamento via Pix (pagamento eletrônico instantâneo), o qual nunca era concluído. Assim, as mercadorias eram levadas sem a efetivação da compra.

Segundo informações apuradas pelos policiais, Sydney havia praticado o mesmo crime recentemente no estado de Pernambuco e aplicava estratégia idêntica.

A partir de agora, o suspeito encontra-se à disposição da Justiça. As investigações continuam para tentar saber as dimensões dos prejuízos causados aos estabelecimentos.