Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deram cumprimento a dois mandados de prisão contra Fagner da Silva Araújo, conhecido como “Galego Negociante de Carros”, 40, pelos crimes de furto qualificado, estelionato e apropriação indébita. A prisão ocorreu no bairro Pereira Lobo, em Aracaju, na noite dessa terça-feira (23).

De acordo com as investigações, ele alugava veículos de pessoas físicas, dizendo ser prestador de serviços de empresas e prefeituras, porém, não pagava os valores definidos em contrato e ainda vendia o bens locados a terceiros. Pelo menos, desde 2017, Fagner vinha realizando esses crimes contra diversas vítimas.

O investigado encontra-se à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar as dimensões dos prejuízos causados pela prática criminosa. A Polícia Civil pede que informações relacionadas a esse crime sejam encaminhadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.