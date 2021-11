Na tarde desta terça-feira (23), agentes da Polícia Civil do município de Maruim prenderam em flagrante um homem identificado como Luís Antônio Lima dos Santos, de 22 anos, na cidade maruinense. Ele teria descumprido medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que estavam em vigência.

De acordo com as informações da PC, Luís teria tentado fugir durante a ação policial, sendo preso na casa da sua mãe, de 64 anos, que também é a sua vítima. Ele foi detido em flagrante e se encontra à disposição das autoridades para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

Denúncias de crimes semelhantes podem ser realizadas através do número do Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181, ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE. O sigilo é garantido.