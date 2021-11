A Polícia Civil de Itaporanga D’Ajuda prendeu na quarta-feira (03), na cidade de Aracaju, dois homens suspeitos de integrarem uma associação criminosa que praticava roubos no município de Itaporanga D’Ajuda.

De acordo com informações policiais, entre os dias 28 e 29 de outubro, a referida associação criminosa executou dois roubos em Itaporanga D’Ajuda, um na zona rural e outro na sede do município. No primeiro, os criminosos invadiram uma residência e, munidos de armas de fogo, roubaram uma televisão e aparelhos celulares dos moradores. No último, os infratores armados roubaram pedestres e se apoderaram dos seus telefones.

Após reunir informações sobre os delitos, os policiais civis identificaram dois envolvidos nas práticas, identificados como Anthony Santos da Silva e David Gabriel Aragão Gomes.

Na ação policial, foi apreendido um automóvel modelo Ford Fiesta, na cor branca, utilizado pelos infratores em ambos os crimes. O veículo pertence a um dos suspeitos, Gabriel, com o qual a Polícia Civil encontrou também um dos aparelhos celulares roubados.

Ainda segundo as investigações, um dos autores dos roubos, Anthony, trabalha na região do mercado central de Aracaju fazendo serviços de manutenção e desbloqueio de aparelhos celulares.

Agora, as investigações prosseguem para identificar os demais participantes da associação criminosa, que conta com mais três integrantes, e recuperar outros objetos roubados.