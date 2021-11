Policiais Civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deram cumprimento, na tarde dessa quinta-feira (25), ao mandado de prisão temporária contra um homem de 24 anos, investigado pela prática de homicídio ocorrido em setembro desse ano. O indivíduo foi localizado no loteamento Marcelo Déda, Bairro Barreiro, município de São Cristóvão.

De acordo com as investigações, o suspeito, junto com outro homem, sequestrou e praticou o crime contra Italo Passos da Silva. A vítima foi atingida com golpes de faca na região da face, do pescoço e do tórax.

Ao longo das investigações, foi possível identificar que, na noite do dia 23 de setembro, a vítima foi capturada nas imediações de sua residência. Em seguida, foi morta e teve o corpo deixado em um córrego localizado entre o bairro Barreiro e o conjunto Santa Lúcia.

A motivação do crime continua sendo apurada pelo DHPP. O investigado foi preso e encaminhado para a 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM), onde aguarda pela audiência de custódia.