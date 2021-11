Policiais militares da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) apreenderam, na tarde dessa terça-feira (02), uma pistola calibre 380 com um carregador e 15 munições no Bairro Coroa do Meio, Zona Sul de Aracaju.

Segundo relato policial, a CPTran realizava a operação Blitz Lei Seca na Av. Mário Jorge Menezes Vieira, quando avistou um motociclista fazendo um retorno pela contramão, para fugir da blitz.

Uma das equipes que estava mais próxima, deu voz de parada ao condutor, que desobedeceu e dispensou o armamento durante a fuga.

A arma foi apreendida e conduzida à Central de Flagrantes, para que fossem tomadas as providências necessárias.

Fonte: Ascom PM/SE