Policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam, na tarde dessa quarta-feira (03), um homem por agredir a companheira no Loteamento Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a equipe Tigre 01 foi acionada para averiguar uma ocorrência de violência doméstica, em que um homem ameaçava a companheira com um facão.

Ao chegar no local, a vítima foi encontrada pelos militares, que relatou as ameaças do companheiro após uma discussão entre os dois. O suspeito também foi encontrado nas proximidades da residência, e foi abordado.

As partes foram conduzidas ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), para que fossem tomadas as medidas necessárias ao caso.

Fonte: Ascom PM/SE