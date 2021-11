Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1°BPM) realizaram, no último sábado (27), a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas, durante patrulhamento no bairro Jabotiana, Zona Sul de Aracaju.

Segundo relato policial, as equipes receberam a informação de populares de que havia um homem comercializando entorpecentes na região. Durante as rondas no bairro, o suspeito foi encontrado no local indicado e, com ele, alguns pinos de cocaína. Ainda foi possível visualizar um tablete de maconha cortado no interior da sua residência.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado à delegacia, para adoção das providências legais.

Fonte: ASCOM PMSE