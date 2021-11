Gestores e gestoras de todo o país estiveram reunidos nesta quinta-feira, 25, em Aracaju, durante o primeiro dia da 81ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

O evento contou com mais de 350 participantes, com grande presença de prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. Prefeitos de várias regiões de Sergipe e de outros estados participaram do primeiro dia da reunião.

Durante o evento o jornalista Ewerton Júnior, do Alô News, entrevistou o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira (PDT).

Perguntado sobre o evento, Edvaldo falou dos objetivos da 81º reunião da Frente Nacional dos Prefeitos.

Nogueira disse, que o objetivo da Reunião é fazer um balanço do ano de 2021 e traçar metas para o futuro do municipalismo brasileiro. O combate a pandemia, transporte coletivo e financiamento da saúde pós-pandemia serão temas que também serão debatidos na Reunião Geral.

Na Reunião também haverá a posse do CONECTAR, consórcio ligado a FNP que engloba mais de 2 mil municípios.

Questionado sobre a abertura do turismo da capital sergipana, o prefeito afirmou que é muito difícil que tenha festa de réveillon organizada pela Prefeitura de Aracaju, já que seria necessário que 90% da população estivesse vacinada com duas doses, o que não deve ocorrer. Mas confirmou que hotéis, bares e festas privadas estão autorizados a realizar eventos na virada do ano.

Edvaldo afirmou que irá cumprir seus compromissos de campanha e enviará o Plano Diretor de Aracaju até o ano que vem. Também garantiu a licitação do transporte coletivo da capital.

Sobre as Eleições de 2022, Edvaldo Nogueira disse: “eu tenho o sonho de governar meu estado”. Mas afirmou que quer ser o nome de consenso do grupo, elogiou os outros 3 nomes da coligação e que seu “relógio está ajustado com o de Belivaldo Chagas” e que o governador que comandará a decisão da escolha.

Jornalismo Alô News