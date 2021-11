Tremores de terra foram registrados no município de Malhador. A informação foi confirmada nesta terça (24) pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

De acordo com o próprio laboratório, o tremor teve uma magnitude 2 na escala Richter e aconteceu por volta das 21h42.

Outros tremores de terra foram registrados esse ano no estado.