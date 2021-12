Em ação conjunta entre o Departamento de Narcóticos (Denarc) e o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), foram presos em flagrante Jadison Messias Santos e Pedro Henrique Souza Santos. Eles foram presos por tráfico de drogas nesta segunda-feira (13), no bairro Santa Maria.

De acordo com o delegado André Davi, inicialmente foi visto um motoboy que iria transportar a droga. Ele estava na porta da residência. Na ação policial, foram apreendidos 12kg de maconha e um revólver 38 com seis munições.

Os suspeitos foram conduzidos à sede do Denarc, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.