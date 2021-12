“Só Deus para dar força a essa família porque aquela menina era maravilhosa”. Esse foi o relato emocionado de Lenilson Santos, primo de Maria Bianca dos Santos Siqueira. A jovem de 17 anos faleceu em um acidente registrado no início da noite desta terça-feira, 28, no km 34, da BR 235, em Areia Branca, município do Agreste sergipano.

O pai da vítima, Clenivaldo Passos Siqueira, segue internado no Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho, em Aracaju. Ele está no setor de trauma da Ala Vermelha Semi Intensiva.

“Ele quebrou cinco costelas, precisou ser entubado, estava muito agitado após o acidente”, contou o primo da vítima.

Acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado como colisão frontal, seguida de capotamento.

“Eles estavam chegando em casa, vinham de Aracaju. Um veículo veio no sentido contrário, vinha em velocidade máxima, o veículo bateu no quebra-molas e o carro acabou atingindo o carro onde estavam”, relatou.

Ainda de acordo com a PRF, houve interdição parcial de pista durante o atendimento do acidente. Às 00h50 desta quarta-feira, 29, após sinalização do trânsito no local, a pista foi totalmente liberada.

Maria Bianca era estudante do curso de Agronegócio do Instituto Federal de Sergipe (IFS). Ela havia feito aniversário um dia antes, na segunda-feira, 27. Nas redes sociais ela tinha feito o registro com amigos e familiares em uma praia de Aracaju. Em 2019, a jovem esbanjou beleza e simpatia no concurso Miss Sergipe Teen onde representou o município de Areia Branca.

A Prefeitura Municipal de Areia Branca decretou luto oficial de três dias.

Velório e sepultamento

O corpo será velado a partir das 11h desta quarta-feira, 29, na sua residência situada na rua São Carlos, próximo ao colégio Multi Visão, em Areia Branca. O sepultamento ocorrerá às 17h, no cemitério São João Batista nesta cidade.

Com informações da Fan F1