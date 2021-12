A mais recente pesquisa sobre intenção de votos para a Presidência da República, realizada pelo Instituto Datafolha e divulgada na quinta-feira (16), demonstra que o senador por Sergipe, Alessandro Vieira (Cidadania), segue sem pontuar. O delegado postulou seu nome como um dos possível candidatos à chamada Terceira Via.

No entanto, a rejeição ao nome de Alessandro é de 15%. A pesquisa ouviu 3.666 pessoas entre os dias 13 e 16 de dezembro, em 191 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Entre os que estão na Terceira Via, o senador é menos lembrado. A chegada de Sergio Moro (Podemos) pode despontá-lo como o melhor colocado, de acordo com a tendência das pesquisas. Na divulgada pelo Datafolha, o ex-juiz aparece com 9%; o pedetista Ciro Gomes com 7%; e o governador de São Paulo (PSDB), com 3%.

O ex-presidente Lula aparece com 47% da intenção dos votos e 34% de rejeição; já o presidente Bolsonaro (PL) vem em segundo lugar, com 21% das intenções contra 60% de rejeição.

ajunews