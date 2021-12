O autor do estupro contra uma menina em uma área de matagal em Nossa Senhora do Socorro, identificado como André Francisco de Oliveira, conhecido como “Macaxeira”, chegou a Aracaju nesta quinta-feira, 23. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Ele será encaminhado para uma unidade policial da capital sergipana onde já prestará depoimento à delegada Luciana Pereira, que está à frente das investigações.

Segundo a SSP, Macaxeira foi conduzido por policiais da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM), de Salvador (BA) para a capital sergipana, após decisão judicial proferida pela 2ª Vara Criminal de Socorro e ratificada pela juíza corregedora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

O investigado havia sido preso no de dezembro, enquanto jogava dominó com colegas na praia de Itapuã. A prisão dele foi feita por equipes do Comando de Operações Especiais (COE) da PC da Bahia, depois do compartilhamento de informações entre a instituição baiana e a Polícia Civil de Sergipe.

De acordo com a delegada Luciana Pereira, as investigações identificaram que a vítima estava voltando da banca onde estudava, fez o caminho mais curto para sua residência e foi abordada pelo investigado. “Ele começou fazendo perguntas como se quisesse informações e depois começou a praticar o crime. Ele estava com uma faca do tipo peixeira, ameaçou a vítima de morte e tentou tirar as vestes da criança, momento em que ia passando um senhor de bicicleta e notou uma movimentação estranha. O suspeito alegou que a vítima era sua namorada e correu”, destacou.

Na época do crime, em 8 de outubro de 2020, embora o laudo do Instituto Médico Legal (IML) não tenha atestado conjunção carnal, a legislação tipifica o caso como estupro de vulnerável. Nos últimos meses, vários familiares da vítima foram ouvidos e a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário uma série de medidas cautelares. Diligências foram feitas até que os investigadores descobriram que ele estava em Salvador, na Bahia.

Com informações da SSP/SE