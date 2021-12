A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), efetuou, nesta quinta-feira (09), a apreensão de um revólver calibre 38, durante ações de policiamento preventivo no bairro Santo Antônio, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, os militares do BPRp realizavam rondas pelas ruas da Grande Aracaju quando, em deslocamento pelo bairro Santo Antônio, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta.

Diante do alto grau de nervosismo que os suspeitos esboçaram, os radiopatrulheiros se aproximaram e deram ordem de parada, que não foi obedecida e resultou em um acompanhamento policial.

Durante a ação policial, um dos suspeitos dispersou uma arma de fogo, que foi localizada posteriormente após buscas na região.

A dupla conseguiu empreender fuga, mas a arma de fogo, um revólver calibre 38, foi apreendido e apresentado na Central de Flagrantes, onde as demais medidas legais foram adotadas.