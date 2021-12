Profissionais do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), localizaram no final da tarde desta terça-feira (28), o corpo de Manuel Lima da Silva, 82 anos, vítima de afogamento no Rio Sergipe, no município de São Miguel do Aleixo.

O idoso se afogou na última segunda-feira (27), após entrar no rio e ter sido arrastado pela correnteza.

As buscas foram realizadas pela equipe de mergulho do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e os trabalhos foram iniciados com o uso de uma embarcação no mesmo dia do ocorrido, mas não foi possível localizar o corpo da vítima.

A operação foi retomada no dia seguinte e os bombeiros vasculharam também o trecho do rio que passa pela cidade de Nossa Senhora das Dores. O corpo da vítima foi encontrado a aproximadamente 34 quilômetros do local do afogamento e em seguida foi entregue a equipe do Instituto Médico Legal.

Durante as buscas, os militares do CBMSE contaram com o apoio da Polícia Militar de Sergipe, além de populares e familiares da vítima.

Guarnição de serviço:

Ten Cel Oliveira

Major Caldas

Sub Ten Lopes

Soldado Vidal

Soldado Costa

Fonte Corpo de Bombeiros