Na última sexta-feira (3), a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), efetuou, no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, a apreensão de um menor de 16 anos, suspeito de praticar ato infracional análogo a roubo em uma padaria. O adolescente foi detido por um militar do Corpo de Bombeiros de Alagoas.

De acordo com as informações policiais, militares do BPRp realizavam o patrulhamento ostensivo motorizado pelas ruas da capital sergipana, quando foram solicitados e informados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar a denúncia de um indivíduo suspeito de assaltar uma padaria. O jovem havia sido detido por um militar do Corpo de Bombeiros de Alagoas, que estava de folga.

Diante da informação, os policiais se deslocaram até a localidade, encontraram o menor detido e realizaram os procedimentos de busca pessoal e identificação. Com ele foi apreendido um simulacro de pistola, uma faca e a quantia de R$ 96,00.

O dono do estabelecimento compareceu ao local, reconheceu o suspeito e informou que mais dois indivíduos participaram da ação, que resultou na subtração de R$ 96,00 e quatro barras de chocolate.

O caso foi encaminhado e apresentado na Central de Flagrantes para a tomada das medidas cabíveis.