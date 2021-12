Na manhã desta quinta-feira, 2, a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) divulgou dados alarmantes em relação à violência no trânsito da capital sergipana. De acordo com a Unidade Especializada da Polícia Militar, foram registrados 71 acidentes envolvendo motoristas em estado de embriaguez.

Os números dizem respeito aos condutores de veículos que foram flagrados pelo teste do etilometro (bafômetro) com níveis de álcool acima do permitido ou com sintomas visíveis de embriaguez. Como os motoristas estavam envolvidos em acidentes que resultaram em vítimas, eles perderam o direito de fiança e foram encaminhados à delegacia para, posteriormente, responderem processos judiciais pelos crimes cometidos. Além disso, os condutores receberam multa no valor de R$ 2.934,70 e a suspensão da CNH pelo período de um ano.

“A combinação de álcool e direção é a segunda maior causa de mortes no Brasil, perdendo apenas para o excesso de velocidade, fazendo com que a Operação Lei Seca seja imprescindível para fiscalização e redução de acidentes. Ainda assim, não há um fim de semana sem flagrantes de condutores embriagado nos corredores de transito de Aracaju. Infelizmente ainda há muita imprudência por parte dos nossos motoristas”, explicou o major Aldevan Silveira, comandante da CPTran.