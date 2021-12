Na noite do último sábado, 4, por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão no Condomínio Villaggio di Venezia, no bairro Farolândia, na Zona Sul de Aracaju.

Ao chegar ao local, policiais encontraram um homem, de 20 anos, que informava ter tido o braço quebrado durante uma briga dentro do salão de festas do condomínio. Por lá também estava uma garota de 12 anos que disse que o homem teria apalpado a sua nádega e tentado beijá-la à força e este teria sido o motivo para o início da confusão. Pela natureza do fato, os policiais encaminharam os envolvidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

A garota, acompanhada do seu avô, prestou depoimento e informou que estava conversando com uma amiga quando o rapaz, que também estava na festa, se aproximou encurralando ela no balcão, segurou em sua cintura, tentou lhe beijar e passou a mão em suas nádegas. Ela disse ainda que não queria e tentou se esquivar do rapaz, mas ele insistiu.

O homem se reservou no direito de apenas se manifestar em juízo. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual (Art.215-A do Código Penal Brasileiro).

