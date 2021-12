Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam cerca de 40kg de maconha, 8kg de cocaína e pouco mais de 300 comprimidos da droga sintética ecstasy durante o início da noite dessa terça-feira (30). A ação policial ocorreu no bairro Industrial, na Zona Norte de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o Denarc recebeu denúncias anônimas sobre a prática da comercialização de entorpecentes na localidade. Diante da comunicação e a partir das diligências feitas pelo departamento, os agentes chegaram à residência de um homem de prenome Welison.

O material ilícito estava armazenado na casa de Welison. As drogas e o suspeito foram encaminhados à sede do Denarc, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso. A Polícia Civil reitera que a população também pode contribuir com a elucidação de crimes por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.