O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta quarta-feira (15), a elucidação do homicídio que vitimou Maxwell Santos Farias, no dia 25 de julho de 2020, no conjunto Jardim II, em Nossa Senhora do Socorro. A vítima foi morta com diversos disparos de arma de fogo efetuados por três suspeitos.

De acordo com as investigações, a motivação para o homicídio foi uma disputa pelo tráfico de drogas. Dos três suspeitos, um veio a óbito após entrar em confronto com a Polícia Militar no dia 20 de setembro do ano passado. O DHPP solicitou as prisões à Justiça, que deferiu os pedidos feitos pela Polícia Civil.

Diante das decisões judiciais, na terça-feira, 14 de dezembro, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um dos suspeitos. Já nesta quarta-feira (15), o DHPP deu cumprimento à decisão judicial de prisão preventiva contra o outro investigado. Eles já se encontram à disposição da Justiça.