Nesta quinta-feira (23), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o suspeito de uma dupla tentativa de homicídio. Outro envolvido, um adolescente, que já estava internado, teve seu mandado de internação cumprido na manhã de ontem (22). O crime ocorreu em 27 de junho de 2021, na rua E, do Loteamento Jardim III, na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

Na ocasião, as vítimas estavam conversando com algumas pessoas na rua, quando um veículo encostou. Dele, desceram dois rapazes, que começaram a atirar em direção a uma das vítimas, mas que acabou atingindo também outro homem, sendo a segunda vítima do delito. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgências de Sergipe, onde foram atendidos, sobrevivendo aos ferimentos.

Após diligências inestigativas, a dupla de autores dos disparos foi identificada, sendo um deles um menor de idade, que foi assassinado em de 3 de setembro de 2021. O veículo envolvido no crime estava sendo conduzido por outro adolescente, também identificado pelo DHPP.

Diante dos fatos, o Departamento representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do homem maior de idade, autor dos disparos, e pela internação provisória do menor de idade que conduzia o carro. Ambos pedidos foram deferidos pela 2ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro, e cumpridos ontem e hoje.