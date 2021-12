A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que a partir desta quarta-feira (15), quem tomou a vacina da Janssen, contra a Covid-19, até 7 de julho pode receber dose de reforço em Aracaju.

A SMS informou que 12 unidades básicas atuarão na imunização deste público. Das 8h às 16h funcionarão as seguintes unidades: Celso Daniel, Avila Nabuco, Fernando Sampaio, Manuel de Souza, Eunice Barbosa, João Oliveira, José Calumby e Dona Jovem. Já das 8h às 18h funcionam a Augusto Franco, Onésimo Pinto, Marx de Carvalho, Francisco Fonseca.

Os locais de vacinação são Unidades Básicas de Saúde Celso Daniel, Avila Nabuco, Fernando Sampaio, Manuel de Souza, Eunice Barbosa, João Oliveira, José Calumby, Dona Jovem, das 8 às 16 horas, de segunda à sexta.

Nas unidades Augusto Franco, Onésimo Pinto, Marx de Carvalho, Francisco Fonseca a vacinação ocorre das 8 às 18 horas.

Para receber a segunda dose de Janssen, é preciso apresentar cartão de vacinação com data de Imunização até 7 de julho, documento com foto e ter recebido a primeira dose em Aracaju. Quem recebeu vacina em outro estado precisa solicitar dose de reforço por meio do site da Prefeitura de Aracaju.

Fonte: PMA