Foi divulgada na data de ontem (23), as prisões em flagrante de Jhonata Santoa da Silva e Lenadja Santanta dos Santos Nascimento por agentes da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), na capital sergipana. Eles são apontados como autores dos crimes de roubo de veículo e extorsão.

De acordo com a delegada Aliete Melo, esta semana a equipe noturna do DRFV atendeu uma vítima de roubo a moto, fato que ocorreu dias antes no bairro Santo Antônio. No momento da ocorrência, o motociclista estava sendo extorquido pelos suspeitos para que pudesse recuperar sua motocicleta.

Jhonata e Lenadja foram identificados e presos no momento da prática, estando à disposição das medidas cabíveis, e as investigações do caso seguirão em frente.

Segundo a delegada, a equipe noturna do DRFV vem realizando um importante trabalho, especialmente no atendimento imediato às vítimas, possibilitando uma maior chance de sucesso na conclusão de investigações, principalmente nas ocorrências de veículos roubados.

A sociedade podem colaborar com a Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia (181), seja na localização de veículos roubados ou furtados, assim como na identificação de criminosos. O sigilo é garantido.