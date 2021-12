Na manhã desta terça-feira (28), equipes do Grupamento Tático Aéreo (GTA) realizaram o resgate de uma família que estava ilhada em sua residência, localizada na zona rural do município de Iguaí, região Sul da Bahia.

Segundo relato policial, a equipe Falcão 01 foi acionada, por volta das 08h, a fim de efetuar um resgate de oito pessoas que estavam ilhadas na própria residência, localizada em um povoado do município de Iguaí. Chegando lá, os integrantes do GTA conseguiram retirar todas as pessoas, incluindo um casal de idosos identificados como Marinalva Maria de Jesus e José Borges Filho, de 80 e 86 anos respectivamente; duas crianças e três cachorros de estimação.

De acordo com o major do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, Fernando Argollo, comandante de aeronave, o resgate pode ser considerado um dos mais perigosos e emocionantes em que já atuou desde que ingressou no GTA, em 2011.

“Tratava-se de uma ocorrência muito difícil, tanto pela quantidade de pessoas que seriam resgatadas; quanto pela dificuldade de pouso do helicóptero, em virtude das condições em solo. Conseguimos pousar na margem de um rio, fazendo o embarque não apenas dessas pessoas, como também dos seus três animais de estimação. No final, foi muito emocionante ver todas aquelas pessoas agradecidas, chorando, por terem suas vidas salvas”, disse o major.

Ajuda às vítimas

Equipes do GTA estão na cidade baiana de Ilhéus, desde o último dia 26. A unidade foi enviada por determinação do governador Belivaldo Chagas, a fim de otimizar os esforços para ajudar no socorro às vítimas que foram atingidas pelas fortes chuvas em cidades localizadas na região Sul da Bahia.

A aeronave do GTA está dando apoio ao Grupamento Aéreo da PM da Bahia (Graer), que atua na região apoiando as equipes de terra. O comandante do Corpo de Bombeiro de Sergipe, coronel Alexandre Alves, também foi acionado pelo governador Belivaldo Chagas e acompanha a situação junto ao Corpo de Bombeiros da Bahia.

Por determinação do secretário de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), João Eloy, a unidade continuará realizando o monitoramento das situações de crise na região e também em Sergipe. “Caso haja necessidade a aeronave retornará imediatamente para atendimento em ocorrências em Sergipe”, reforçou.

Em todo o estado, são 80 cidades que decretaram situação de calamidade por causa das chuvas. Até a manhã desta terça-feira (28), foram registradas 20 mortes provocadas pelas chuvas e mais de 470 mil pessoas afetadas.