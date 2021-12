Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram, nessa quinta-feira (09), a prisão de um indivíduo de 24 anos, por tráfico de drogas. O fato ocorreu no Bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju.

Segundo relato policial, os militares realizavam rondas pelo referido bairro, quando foram informados de que um indivíduo, ex-presidiário, estava realizando tráfico de drogas numa região conhecida como Morro da Reação.

Imediatamente, diligências foram realizadas e o suspeito localizado. Ao notar a presença policial, ele tentou empreender fuga, mas foi interceptado e abordado na entrada de uma casa.Durante a abordagem inicial foram encontrados 350g de maconha e seis trouxas de cocaína.

No local, o suspeito assumiu a propriedade dos entorpecentes e com isso as equipes policiais realizaram buscas no interior do imóvel, localizando mais 1,450kg de maconha, 40 gramas de cocaína, uma prensa industrial e outra artesanal, três balanças de precisão e um rolo de papel filme.

Diante do exposto, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes.