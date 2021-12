O jornal O Estado de São Paulo, um dos melhores do País, publicou em sua edição deste domingo, 5, ampla matéria em que cita um juiz de Direito e o Banco do Estado de Sergipe, Banese, entre outros.

Segundo o jornal, dezenas de milhões de reais do chamado orçamento de guerra para socorrer o setor do turismo durante a pandemia de Covid-19 foram usados para obras de empreendimentos novos, como resorts, e até para erguer o museu de futebol do Flamengo.

Segundo portaria do governo federal, publicada no Diário Oficial da União, R$ 5 bilhões deveriam ser utilizados apenas para proibir recuperações judiciais e falências no turismo durante a crise sanitária.

Os R$ 5 bilhões são custeados pelo Ministério do Turismo e foram destinados a bancos públicos de todo o País. Esse dinheiro, segundo portaria do governo federal, jamais devia servir para a construção de novos empreendimentos.

Segundo a matéria do jornal O Estado de São Paulo, essa dinheirama tem servido para a construção do Vista Xingó Empreendimento Ltda, aberta pelo juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe Aldo de Albuquerque Mello, que recebeu R$ 17 milhões para erguer um resort na cidade de Piranhas, em Alagoas.

Ainda de acordo com o jornal, parte dessa dinheirama foi liberada pelo Banco do Estado de Sergipe.

O jornal O Estado de São Paulo informa: a instituição repassou 76% da verba para a empresa do juiz Albuquerque Mello.

R$ 13 milhões atenderam ao pedido de empréstimo feito em dezembro de 2020.

Dois diretores do Banese – Olga Carvalhaes e Renato Cruz Dantas – se demitiram em dezembro, mesmo mês em que o empréstimo foi pedido, e se tornaram sócios da Xingó em maio, um mês antes de o dinheiro ser liberado para o resort. As obras já receberam os alvarás e as licenças ambientais.

