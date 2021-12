A Polícia Civil confirmou a denúncia de uma mulher que diz ter sido vítima de estupro por parte de pastor evangélico de uma igreja.

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil está investigando denúncia contra pastor de uma igreja localizada na Coroa do Meio, em Aracaju.

As informações são de que uma mulher, de 26 anos de idade, alega que procurou o pastor pedindo orações para o marido, que havia sofrido AVC.

Ainda de acordo com ela, o pastor mandou que ela retornasse no dia seguinte, mas o encontro teria ocorrido em um apartamento no Bairro Jardins, para onde ela teria sido levada por ele.

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe informou que a mulher já foi ouvida no Departamento de Apoio a Grupos Vulneráveis, mas a delegada só vai se pronunciar quando concluir a investigação.

Em nota, a igreja onde o pastor atua informou que repudia toda e qualquer manifestação de violência contra a mulher e, ao tomar conhecimento extra oficialmente da denúncia, afastou o pastor de suas atividades a fim de que se garanta que as autoridades policiais tenham meios de melhor apurar os fatos.

Fonte: Faxaju