O Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) cumpriu os mandados de prisão dos outros dois envolvidos no latrocínio de José Marcos Menezes dos Anjos, proprietário de um lava a jato localizado no conjunto Albano Franco, em Nossa senhora do Socorro. A dupla, identificada como José Juliano Silva Soares, conhecido como “Chuck”, e Evaldo Gonçalves Lima, o “Galego”, se apresentou na unidade policial nessa segunda-feira (20).

De acordo com a delegada Thereza Simony, junto com a prisão de José Cleiton Conceição da Silva, o “Cleitinho”, no último dia 15, o crime foi elucidado. “Diante das investigações que vinham sendo realizadas, identificamos os três suspeitos e, pelas imagens divulgadas pela imprensa, foi preso o José Cleiton, e os outros dois envolvidos – José Juliano e Evaldo Gonçalves – se entregaram à polícia”, detalhou.

Em interrogatório, José Juliano confessou a prática do crime, enquanto que Evaldo Gonçalves permaneceu em silêncio. Os investigados já se encontram à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.