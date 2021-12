O Portal ASN divulga agora, COM EXCLUSIVIDADE, a Pesquisa mais completa e esperada sobre as eleições do Estado de Sergipe, que foi realizada entre os dias 13 e 17 de dezembro pelo Instituto França de Pesquisas – IFP nas 40 maiores cidades do Estado de Sergipe, ouvindo 1122 eleitores e tem como margem de erro 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. O intuito dessa pesquisa é divulgar para o público em geral, como estão posicionados os candidatos que pretendem disputar algum cargo eletivo em 2022, visto que o IFP é a única empresa que se propõe a fazer pesquisas periodicamente, mesmo em ano não eleitoral, como é o caso de 2021.

Além dos cenários postos, o IFP inovou e decidiu medir a influência de lideranças macro para cada um dos candidatos a governador que se apresenta, levando em conta a vinculação do nome do candidato ao “padrinho político” ao qual ele é atrelado, seja pelo partido ou pelo grupo que este faz parte.

Sem muita delonga, vamos aos números e comentários dessa pesquisa que é a mais esperada do ano e sempre é tomada como base para a montagem de estratégias e tomadas de decisões daqui pra frente, visto que o IFP é a empresa que mais acerta resultados no Estado de Sergipe!

CENÁRIO PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Iniciaremos a divulgação com o cenário para PRESIDENTE DA REPÚBLICA, que foi feito de forma induzida (quando os nomes são apresentados para o eleitor escolhe um deles ou nenhum, se assim for a sua vontade). Os números gerais, que representam a situação de cada candidato no Estado de Sergipe são os seguintes:

INDUZIDA PARA PRESIDENTE TOTAL (%) Lula 59,21 Jair Bolsonaro 17,71 Ciro Gomes 3,40 Sérgio Moro 2,50 Senador Alessandro Vieira 1,79 João Dória 1,25 Cabo Daciolo 0,36 Nenhum/Branco/Nulo 8,50 Não sabe/Indeciso 5,28

Mostrando uma força já conhecida no Nordeste, que historicamente adere e abraça as candidaturas de esquerda e, Lula lidera com folga as intenções de voto para Presidente da República como pode ser visto nos números apresentados. Jair Bolsonaro, atualmente ocupado o cargo, sem na vice-liderança, seguido de Ciro Gomes, Sério Moro, Alessandro Vieira, João Dória e Cabo Daciolo (este retirou sua candidatura enquanto as equipes estavam em campo, por este motivo, não foi possível retirar seu nome).

SENADOR DA REPÚBLICA

Para o Senado, foram apresentados DOIS cenários diferentes para o eleitor, ambos de forma induzida, sendo estes compostos por nomes que já se pronunciaram ou tiveram seus nomes especulados para concorrer ao cargo.

CENÁRIO 1 PARA SENADOR

Delegada Danielle Garcia 22,82 Jackson Barreto 16,62 Valdevan 90 11,95 Eduardo Amorim 11,35 Coronel Rocha 4,16 Washington, ex-jogador de futebol 3,77 NH/BR/Nulo 17,13 NS/Indeciso 12,20

CENÁRIO 2 PARA SENADOR

Eduardo Amorim 16,05 Emília Correia 14,17 Valdevan 90 12,74 André Moura 10,76 Coronel Rocha 5,78 NH/BR/Nulo 19,69 NS/Indeciso 20,81

GOVERNADOR DO ESTADO

Um dos cenários mais badalados e esperados é o que reflete a situação do momento para os pretensos candidatos ao cargo de Governador do Estado, sendo que ainda não há uma definição por parte da base governista, tendo essa, alguns nomes que concorrem internamente para ser o escolhido por todos e, só então, ir disputar com os demais já declarados.

Isso é bom?…Na opinião deste site, NÃO, a demora pode atrapalhar os possíveis candidatos e dar mais campo para os outros trabalharem. Lembrando: essa é a opinião pessoal deste que vos escreve!

CENÁRIO 1 PARA GOVERNADOR – ESPONTÂNEA

Edvaldo Nogueira 13,23 Fábio Mitidieri 4,68 Rogério Carvalho 4,42 Valmir de Francisquinho 4,09 Senador Alessandro Vieira 2,95 Belivaldo Chagas 2,72 Laércio Oliveira 1,78 Ulisses Andrade 1,29 Milton Andrade 0,80 Daniele Garcia 0,29 Eliane Aquino 0,19 Eduardo Amorim 0,19 Gustinho Ribeiro 0,10 Valadares Filho 0,10 Luciano Bispo 0,10 NH/Branco/Nulo 13,62 NS/Indeciso 49,45

O primeiro cenário apresentado é na modalidade espontânea, onde nenhum nome é apresentado e o eleitor pode escolher livremente em quem pretende declarar o seu voto e qualquer nome dito deve ser levado em consideração, mesmo que não faça parte do quadro para Governador. Com maior intensidade de intenções de votos na Grande Aracaju, região que comporta cerca de 43% do eleitorado do Estado, Edvaldo Nogueira, já declarado pré-candidato a Governador e atualmente prefeito de Aracaju, lidera o cenário seguido por um pelotão de nomes como Fábio Mitidieri, Rogério Carvalho e Valmir de Francisquinho embolados na casa dos 4%. Seguidos de perto, também, por Alessandro Vieira e Belivaldo Chagas (este não poderá concorrer ao cargo, mas foi citado por parte dos entrevistados e seu nome aparece nesse cenário, o que é normal). Laércio Oliveira, Ulices Andrade, Milton Andrade, Danielle Garcia, Eliane Aquino, Eduardo Amorim, Gustinho Ribeiro, Valadares Filho e Luciano Bispo completam a lista dos citados espontaneamente pelos eleitores entrevistados.

CENÁRIO 2 – GOVERNADOR INDUZIDA

Este cenário teve como objetivo medir a força individual de cada candidato, colocando todos os possíveis nomes na mesma pergunta, mesmo candidatos que compõem o mesmo grupo político e possivelmente não sairão uns contra os outros, e dando ao eleitor a opção de escolher entre eles.

Edvaldo Nogueira 24,24 Valmir de Francisquinho 13,69 Rogério Carvalho 8,98 Fábio Mitidieri 8,68 Senador Alessandro Vieira 6,35 Laércio Oliveira 3,76 Milton Andrade 3,16 NH/Branco/Nulo 16,66 NS/Indeciso 14,49

CENÁRIO 3 – GOVERNADOR INDUZIDA

Desse cenário em diante, foram montados quadros que podem ocorrer nas eleições de 2022. Candidatos do mesmo grupo foram separados e testados contra outros possíveis concorrentes ao cargo. Daqui por diante, o IFP tentou montar cenários de forma mais real possível, para que a eleição de 2022 fosse bem refletida nessa pesquisa.

Valmir de Francisquinho 18,92 Fábio Mitidieri 14,87 Rogério Carvalho 14,66 Senador Alessandro Vieira 12,27 NH 25,78 NS 13,50

CENÁRIO 4 – GOVERNADOR INDUZIDA

Sendo Edvaldo Nogueira o candidato escolhido pelo grupo do Governador Belivaldo Chagas e enfrentando outros nomes já postos.

Edvaldo Nogueira 30,04 Rogério Carvalho 14,38 Senador Alessandro Vieira 12,58 NH 26,94 NS/Indeciso 16,05

CENÁRIO 5 – GOVERNADOR INDUZIDA

Sendo Laércio Oliveira o candidato escolhido pelo grupo do Governador Belivaldo Chagas e enfrentando outros nomes já postos.

Rogério Carvalho 20,72 Senador Alessandro Vieira 14,25 Laércio Oliveira 10,47 NH 35,73 NS/Indeciso 18,83

CENÁRIO 6 – GOVERNADOR INDUZIDA

Sendo Fábio Mitidieri o candidato escolhido pelo grupo do Governador Belivaldo Chagas e testando o nome de Milton Andrade no lugar do de Alessandro Vieira.

Rogério Carvalho 23,27 Fábio Mitidieri 15,18 Milton Andrade 9,97 NH 33,52 NS/Indeciso 18,06

CENÁRIO 6 – GOVERNADOR INDUZIDA COM OS APOIOS DAS PRINCIPAIS LIDERANÇAS DOS SEUS GRUPOS/PARTIDOS

O IFP resolveu inovar e medir o quanto os líderes podem influenciar nos cenários, quando apresentados junto aos seus possíveis candidatos. Nos próximos dois cenários, você verá o “peso” de cada liderança, quando ela é posta como apoiadora dos seus candidatos e a forma como esses cenários se modificam. Antes, uma explicação do IFP: Não foi identificado nenhum nome que se lançou como pré-candidato ao Governo do Estado de Sergipe e tentou atrelar seu nome ao Presidente Jair Bolsonaro, por esse motivo, apenas os nomes de Belivaldo Chagas, Lula e Sérgio Moro foram postos ao lado dos seus possíveis candidatos ao cargo.

Rogério Carvalho apoiado por Lula 38,08 Edivaldo Nogueira apoiado por Belivaldo chagas 15,41 Senador Alessandro apoiado por Sergio Moro 8,79 NH 19,67 NS 18,06

CENÁRIO 7 – GOVERNADOR INDUZIDA COM OS APOIOS DAS PRINCIPAIS LIDERANÇAS DOS SEUS GRUPOS/PARTIDOS

Rogério Carvalho apoiado por Lula 40,41 Fábio Mitidieri apoiado por Belivaldo chagas 11,74 Senador Alessandro apoiado por Sergio Moro 9,07 NH 21,95 NS 16,83

É de praxe, aqui no Estado de Sergipe, os nomes de lideranças nacionais e/ou estaduais serem vinculados à candidatos dos seus grupos ou partido e sempre houve uma interferência destes nos resultados das eleições, por isso, o IFP se preocupou em levar para o público como pode se desenhar as campanhas no período eleitoral, sendo apresentados os nomes dessas lideranças maiores junto ao nome de cada candidato.

CENÁRIOS PARA DEPUTADO ESTADUAL ESPONTÂNEO E DEPUTADO FEDERAL INDUZIDO

Por fim (e por enquanto…rsrs) o IFP sondou os cenários de deputado estadual e deputado federal. O primeiro de forma espontânea e o segundo de forma mista, onde foram apresentados vários nomes de possíveis concorrentes ao cargo e a opção “outro”, para quem não optasse por nenhum dos apresentados e quisesse escolher outro nome fora da lista. E os resultados foram os seguintes:

CENÁRIO PARA DEPUTADO FEDERAL

Valadares Filho 9,42 Pastor Heleno 7,53 Emília Correia 6,74 Tallyson de Valmir 5,66 Gustinho Ribeiro 5,16 Rodrigo Valadares 4,13 Eliane Aquino 4,13 Fábio Henrique 3,29 Fábio Reis 3,05 Capitão Samuel 2,96 Ivan Leite 2,60 João Daniel 2,24 Pastor Jony 1,95 Bosco Costa 1,88 Pastor Antônio dos Santos 1,88 José Carlos Machado 1,88 Thiago de Joaldo 1,81 Ricardo Marques 1,72 Márcio Macedo 1,72 Francisco Gualberto 1,36 Zezinho Guimarães 1,18 Henri Clay Andrade 1,00 Nenhum/Branco/Nulo 14,42 NS/Indeciso 12,29

CENÁRIO PARA DEPUTADO ESTADUAL

Valadares 1,27 Luciano Bispo 0,78 Isadora Sukita 0,68 Georgeo Passos 0,59 Cristiano Cavalcante 0,59 Dr. Júnior Chagas 0,59 Jeferson Andrade 0,49 Emília Correia 0,49 Aurea Ribeiro 0,49 Marival Santana 0,49 Ibrahim Monteiro 0,39 Gracinha 0,39 Ricardo Marques 0,39 Eliane Aquino 0,39 Pastor Jony 0,39 Capitão Samuel 0,39 Maria Mendonça 0,39 Iran Barbosa 0,29 Kity Lima 0,20 Robson Viana 0,20 Gabriela Menezes 0,20 Gilmar Carvalho 0,20 Fábio Reis 0,20 Doutora Lidiane 0,20 Maísa Mitidieri 0,20 Edvaldo 0,20 Talysson de Valmir 0,20 Pastor Heleno 0,20 Gustinho Ribeiro 0,20 Valmir de Francisquinho 0,20 Magno de Jesus 0,20 Bigode do Santa Maria 0,10 Luciano Pimentel 0,10 Neto Batalha 0,10 Garibalde 0,10 Paulo Junior 0,10 Thiago 0,10 Morito Matos 0,10 Alinete Soares 0,10 Fábio Henrique 0,10 Adelson Barreto 0,10 Zezinho do Bugio 0,10 Nitinho 0,10 Thalles Costa 0,10 Laércio Oliveira 0,10 André Moura 0,10 Pastor Léo 0,10 Rodrigo Valadares 0,10 Airton Martins 0,10 Zezinho Guimarães 0,10 Gorete Reis 0,10 Valdevan 90 0,10 Tonho de Dorinha 0,10 Antônio Nerys 0,10 Kaká 0,10 Aércio Chaves 0,10 Tiago de Joaldo 0,10 Cleiton 0,10 Alexandre Sobral 0,10 Chico do correio 0,10 Jairo de Glória 0,10 Alan Vieira 0,10 Pato maravilha 0,10 Márcio Souza 0,10 Belivaldo 0,10 João Marcelo 0,10 Danielzinho 0,10 NH/BR/Nulo 20,32 Não sabe/Indeciso 64,00