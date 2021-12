Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam, na madrugada desta quinta-feira, 09, diversas mudas de maconha que estavam sendo transportadas por uma dupla de motociclistas, no Povoado Tijuquinha, em São Cristóvão.

A equipe da Radiopatrulha recebeu a denúncia de que havia dois homens transitando em uma motocicleta roubada e intensificou as rondas no referido município. Não demorou para que os policiais avistassem os suspeitos, que perceberam a presença da viatura no local e empreenderam fuga com destino ignorado.

Para tentar se livrar do flagrante, eles dispensaram uma bolsa contendo diversos materiais. Durante a apreensão, os policiais descobriram que se tratava de uma planta de maconha, dividida em várias mudas, uma balança de precisão, papel alumínio e documentos pessoais.

Apesar da fuga, os ilícitos foram encaminhados para a delegacia, onde foi aberta uma investigação com o objetivo de localizar a dupla suspeita.