Na noite de domingo, 26, policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) realizaram a prisão de um homem por cárcere privado e posse ilegal de quatro armas de fogo, em um apartamento no Bairro Jardins, Zona Sul da capital. As vítimas, esposa e um filho do suspeito, foram libertados sem ferimentos.

A ação policial ocorreu por volta das 18h, momento em que a equipe do comando do batalhão foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo em um condomínio residencial do bairro. No local, os militares foram informados pela solicitante que o seu pai havia efetuado um disparo contra seus amigos, que se encontravam no apartamento da família.

Diante da ameaça, todos fugiram correndo, porém a mãe e o irmão da solicitante permaneceram na residência sob ameaça do pai, que estava em posse de várias armas de fogo.

Em meio a possibilidade de reação do suspeito contra a esposa e filho, a equipe do BPTur agiu com cautela e iniciou a negociação com o infrator que se encontrava na sala, com uma arma de fogo em punho e proibindo a saída dos integrantes da casa.

Em seguida, os policiais conseguiram manter contato verbal com o filho do agressor e constataram que o suspeito havia entrado em um dos quartos. Nesse momento, os militares realizaram a incursão no apartamento e rapidamente conseguiram liberar os reféns sem ferimentos. De imediato, iniciou-se uma nova negociação, resultando na rendição do suspeito.

Após uma revista minuciosa, os PMs apreenderam um revólver calibre 38 com uma munição deflagrada e cinco intactas, duas espingardas calibre 12 e um lançador calibre 6.35, além de diversas munições de calibres variados. Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia para providências cabíveis.

Fonte: PM/SE