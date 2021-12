Na sexta-feira, 03, militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAMB) prenderam um homem por maus-tratos à um cachorro na cidade de São Cristóvão.

A equipe foi acionada pelo CIOSP para averiguar uma denúncia de maus-tratos no Jardim Universitário, Bairro Barreiro. Ao chegar no local a guarnição encontrou uma cadela com um sangramento no olho direito. Em contato com o dono do animal, este informou que havia retirado uma verruga próximo ao olho do cão utilizando uma lâmina.

Diante do flagrante, o homem foi conduzido à Delegacia e o animal à um hospital veterinário.