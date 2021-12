A Polícia Militar do Estado de Sergipe, através da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (CIOPAC), realiza a nona edição do Curso de Operações Policiais em Área de Caatinga – IX COPAC. A abertura do curso ocorreu ontem (1º), na sede do 4º BPM em Canindé do São Francisco, região do Alto Sertão sergipano, com uma turma composta por 50 policiais.

Inicialmente, após a publicação do edital de seleção, foram matriculados para este processo o total de 200 candidatos, dentre eles policiais militares, civis e bombeiros militares do Estado de Sergipe, policiais da PRF, bem como policiais dos Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, e Rio Grande do Norte. O processo de seleção foi desenvolvido através de duas etapas, sendo a primeira a Inspeção de Saúde e a segunda o Teste de Aptidão Física (TAF).

A Inspeção de Saúde foi realizada pela Junta Médica do HPM (Hospital da Polícia Militar), a fim de avaliar as condições de saúde dos candidatos para participar do TAF e, consequentemente, participar do curso, caso seja selecionado.

O Teste de Aptidão Física é composto de três fases, sendo as duas primeiras eliminatórias, onde o candidato que não cumprir o exercício no tempo determinado é automaticamente desligado. A terceira fase é a classificatória, que define a ordem de classificação dos candidatos de acordo com o desempenho de cada participante.

O TAF foi realizado por uma comissão designada no Edital, a fim de avaliar as condições físicas dos candidatos e selecionar os 50 melhores para iniciar o curso, de acordo com o número de vagas disponíveis.

Até o momento já foram 19 desligamentos, continuam 31 alunos no curso.

