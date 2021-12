Policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (7ªDM) cumpriram, na manhã desta sexta-feira (17), o mandado de internação expedido em desfavor de um menor infrator, por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. O jovem foi localizado no Loteamento Pai André, situado no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, as investigações apontam que o adolescente atuou em conjunto com outros indivíduos e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma espingarda calibre 12, subtraiu uma motocicleta, nas imediações do motel Francese, em Nossa Senhora do Socorro.

O jovem foi encaminhado à Unidade Socioeducativa de Internação Provisória (USIP), onde cumprirá a medida socioeducativa.