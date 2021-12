Policiais civis da Delegacia Regional de Maruim deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva de Victor Gregory Andrade Braga, 27 anos. A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (13).

De acordo com as investigações, Victor Gregory foi condenado pela Justiça em decorrência da prática dos crimes de furto e tráfico de drogas. Com o cumprimento do mandado, ele já encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam contribuir com a elucidação de crimes e a prisão de suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.