Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deram cumprimento ao mandado de prisão de Artur Santana Marques, 27. Ele é investigado por envolvimento com um grupo criminoso que atua em Sergipe. Ele foi preso no bairro Industrial, em Aracaju, na tarde dessa quarta-feira (22).

De acordo com as investigações, Artur Santana Marques integrava um grupo criminoso que atuava na comercialização ilegal de armas de fogo e de munições. Ainda conforme o apurado no procedimento investigativo, ele possuía forte ligação com Jeft Fagner Silva Farias, que entrou em confronto com as equipes policiais nessa quarta-feira.

As investigações continuam em andamento para identificar e localizar as demais armas envolvidas nos crimes relacionados a este fato. Informações e denúncias podem ser repassadas, de forma anônima e com o sigilo garantido, por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.