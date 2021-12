Na manhã de sexta-feira (03), policiais civis das Delegacias de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e Plantonista de Itabaiana deram cumprimento a mandado de prisão preventiva de homem investigado pelo crime de estupro coletivo de vulnerável. Outros dois indivíduos envolvidos no crime estão foragidos.

O inquérito policial teve início no dia 27 de setembro de 2021, com a prisão em flagrante de um dos suspeitos de ter abusado sexualmente de uma mulher, a qual foi encontrada desacordada numa casa no município de Itabaiana e socorrida em estado grave pela Samu.

As investigações demonstraram que a vítima – que tomava medicação controlada – saíra de casa no dia 26, desorientada, após ingerir uma caixa inteira de fortes medicamentos sedativos. Ao avistar a mulher na rua, os suspeitos, que estavam ingerindo bebidas alcoólicas em uma casa, a induziram a entrar no imóvel e, após ela perder os sentidos, cometeram o ato de estupro.

Além do investigado preso em flagrante, o inquérito policial apurou que outros cinco homens abusaram sexualmente da vítima, que permaneceu desfalecida até a manhã do dia 27 de setembro, quando foi encaminhada para atendimento hospitalar após o chamado de vizinhos. Ao final do procedimento policial, o proprietário da casa onde ocorreram os crimes foi indiciado pelo crime de omissão de socorro.