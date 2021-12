Policiais civis da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto prenderam em flagrante Carlos André Anjos Santos, 30, e José Arnaldo dos Santos Nascimento, 53, pelo crime de tráfico de drogas. As prisões ocorreram na noite dessa terça-feira (14), no município de Lagarto.

Segundo as informações policiais, havia uma investigação em curso na unidade já há alguns meses. Durante esse período, José Arnaldo foi preso em flagrante, sendo liberado após audiência de custódia. Naquela época, Carlos André foi conduzido junto com José Arnaldo, mas não houve subsídio para seu indiciamento.

Nos últimos dias, intensificou-se o trabalho da Polícia Civil na região do Santa Terezinha, em Lagarto, havendo uma operação policial em 24 de novembro. Naquela época, Jardeilson da Silva Santos, conhecido como “Ninho”, associado a José Arnaldo, acabou vindo a óbito após entrar em confronto com as equipes policiais.

José Arnaldo continuava a comandar o tráfico de drogas, associado a outros comparsas, mesmo com a intensificação das operações policiais na localidade. Os flagranteados encontram-se presos e aguardando a realização de audiência de custódia.