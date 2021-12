Policiais civis da Delegacia de Poço Verde prenderam, em flagrante, um homem pela prática de extorsão mediante sequestro, na noite dessa quarta-feira (15). O suspeito entrou em contato com o irmão da vítima e exigiu o pagamento de R$ 30 mil para que a criança de sete anos fosse liberada. A vítima e o sequestrador foram encontrados em um povoado da Zona Rural de Poço Verde.

De acordo com o delegado Welliton Junior, as investigações foram iniciadas logo após a comunicação do crime. “O comunicante do crime relatou que estava recebendo mensagens pelo WhatsApp de um suposto sequestrador que estaria exigindo dinheiro para que colocasse em liberdade o irmão do comunicante, de sete anos”, detalhou.

Conforme o delegado, para comprovar que estava com a vítima, o sequestrador chegou a enviar uma imagem da criança, encostada em uma árvore sem camisa, de cabeça baixa e com os braços para trás. “Por volta das 23h, localizamos o menor com vida, em perfeito estado de saúde e também encontramos o sequestrador”, acrescentou o delegado.