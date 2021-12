Policiais civis da 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) efetuaram, nessa quarta-feira (1º), a prisão de três homens em flagrante, por tentativa de latrocínio, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

De acordo com o delegado Gilberto Guimarães, as investigações foram iniciadas logo após a comunicação do fato.

“Na noite da última segunda-feira (29), recebemos a informação de que tinha havido um roubo a uma residência e que indivíduos teriam se aproximado da vítima, que estava na porta da casa. Durante a aproximação, um deles tentou segurar a vítima pelo pescoço. Ela acabou se desvencilhando e fugiu”, detalhou.

Ainda de acordo com o delegado, um dos indivíduos teria efetuado três disparos contra a vítima, “mas felizmente nenhum deles a atingiu”, explicou.

Na ação, o trio invadiu a casa e levou todos os pertences que lá estavam, até mesmo panelas, sofá. “Eles fugiram do local levando uma carroça e um cavalo que a vítima possuía”, acrescentou o delegado.

De posse das informações sobre o crime, os policiais foram ao local, colheram informações e já pela manhã conseguiram localizar todos os objetos e efetuar a prisão dos três envolvidos na tentativa de latrocínio. “Dois deles têm passagem por roubo, porte de arma e outros crimes, e um deles acabou de sair do sistema prisional”, concluiu o delegado.