Policiais militares do Pelotão Ambiental (PPAMB) autuaram, nessa quinta-feira (09), um homem por maus-tratos a animais, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a guarnição foi acionada para averiguar a realização de uma possível rinha de galo no Loteamento Jardim Mariana. No local, a equipe flagrou dois galos em combate. Durante a abordagem, ficou constatado que as esporas dos animais tinham sido cortadas recentemente e apresentava sangramento. Em conversa com o proprietário do local, o mesmo confessou a prática.

Diante do flagrante de crime ambiental, os animais foram apreendidos e o infrator assinou um termo circunstanciado e responderá no Juizado Especial Criminal.

Fonte: Ascom PM/SE