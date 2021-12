Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam, nessa terça-feira (30), dois homens e apreenderam um revólver, durante patrulhamento no Complexo Taiçoca, município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a guarnição do BPRp realizava rondas pelo município, quando visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, em uma esquina. A dulpla, ao visualizar a aproximação da viatura, tentou fugir, mas foi logo interceptada.

Durante a tentativa de fuga, um dos suspeitos jogou fora um revólver calibre 38 com seis munições, que foi localizado e apreendido pela equipe policial.

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à Central de Flagrantes, para adoção das medidas legais.

Fonte: Ascom/PMSE