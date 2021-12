Na manhã de segunda-feira (06), equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) prenderam dois homens por estelionato, em um cartório situado no Conjunto João Alves Filho, município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a equipe Puma 01 foi acionada via 190 para verificar uma ocorrência de estelionato em um estabelecimento localizado no Complexo Taiçoca. Ao chegar no local, os militares foram contactados pela vítima, que relatou a situação. Já os suspeitos, tentaram fugir assim que notaram a presença da PM no cartório. Rapidamente, os policiais militares fizeram o acompanhamento e conseguiram prender os fugitivos.

Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia para que os fatos fossem esclarecidos.

Fonte: PMSE