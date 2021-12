Suspeito adentrou área restrita e tentou fugir ao ser abordado pela equipe

O Grupamento Tático de Operações Penitenciárias (GTOP), da Polícia Penal de Sergipe, responsável pela custódia dos internos que estão recebendo atendimento médico no Hospital de Urgência (Huse), realizou a prisão em flagrante de um homem por uma suposta tentativa de facilitar a fuga de uma pessoa presa. O caso ocorreu na manhã dessa terça-feira (30).

De acordo com as informações da unidade, o fato aconteceu após um homem adentrar uma área restrita da enfermaria, onde estava o presidiário custodiado pelo GTOP que ele alegava ser primo. Ele foi notificado de que era proibida a visita a presos no local, se exaltou com a negativa e se negou a explicar como havia conseguido acesso ao ambiente.

Além disso, a equipe do GTOP encontrou uma chave de algema embaixo do lençol do preso que, supostamente, seria primo dele. Diante desse cenário, ele foi informado de que seria conduzido para a delegacia a fim de prestar esclarecimentos sobre a situação, momento em que saiu correndo da enfermaria e foi perseguido e detido pelos policiais penais em frente ao estacionamento do hospital. Em seguida, ele foi conduzido à Central de Flagrantes.

Fonte: Sejuc/Se